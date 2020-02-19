شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز لـ"الخليج 365": سودوفا الليتوانى خطوة مؤقتة وأعود لمصر فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادى الزمالك، عن سعادته بالانتقال لصفوف نادى سودوفا الليتوانى لمدة 6 أشهر، حيث توج الفريق بطلاً لمسابقة الدوري في ليتوانيا في آخر 3 مواسم، بينما ودع مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" هذا الموسم من الدور المؤهل لدور المجموعات.

أضاف النقاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "أنتقلت لصفوف سودوفا لمدة 6 أشهر فقط، وهى خطوة مؤقتة، وانتظر الانتقالات الصيفية المقبلة والتي سأحدد خلالها وجهتى، وأنتظر الحصول على عرض من أحد الأندية الكبرى من أجل العودة إلى مصر، أو الانتقال لأحدى الدوريات الأخرى".

وكان حمدي النقاز أعلن مؤخرًا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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وتضمنت الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى "فيفا" أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقًا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك "فيفا" التى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين.

وفى المقابل، أرسل نادى الزمالك شكوى رسمية مؤخرًا إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفًا كاملاً إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبًا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.