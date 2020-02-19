الامارات | مصرع لاعب مع أطفاله الثلاثة حرقاً داخل سيارة.. والزوجة: "صبّ علي البنزين"!

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع لاعب مع أطفاله الثلاثة حرقاً داخل سيارة.. والزوجة: "صبّ علي البنزين"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد رحيل أسطورة كرة السلة العالمية الأميركي كوبي براينت وطفلته جيانا (13 عام)، ومالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التايلاندي فيتشاي سريفادانا برابا، ولاعب نانت الفرنسي إيمليانو سالا، إثر سقوط الطائرات التي تقلهم، تلقت الرياضة العالمية خبراً مفجعاً جديداً بعد أن لقي المحترف السابق في دوري الرجبي في أستراليا ونيوزيلندا روين باكستر وأطفاله الثلاثة، مصرعهم إثر حريق نشب في سيارتهم أدى إلى حرقهم أحياء داخل السيارة.

وأفاد موقع "نيوزيلند هيرلاند" اليوم الأربعاء أن "المأساة وقعت على الطريق في مدينة بريسبان الأسترالية، وتوفي على إثرها باكستر وأطفاله الثلاثة الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، بينما نجت الزوجة من الموت".

وقال الموقع: إن "الزوجة خرجت من السيارة وهي تستغيث وتصرخ: "لقد صب عليّ البنزين"، وتم نقل الزوجة إلى أقرب مستشفى وهي في حالة حرجة.

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وأوضح "علاقة باكستر مع زوجته كانت متوترة، وكانا في خلاف على حقوق حضانة أطفالهما"، مشيرة إلى أن "الشرطة زارت منزلهما في يناير الماضي، بعد تلقيها شكوى للعنف المنزلي".

يذكر أن باكستر (42 سنة) اعتزل الرجبي أخيراً وعمل مدرباً في نادي للياقة البدنية، فيما لديه ثلاثة أطفال هم: لاياناه (6 سنوات)، عاليه (4 سنوات)، وتري (3 سنوات).