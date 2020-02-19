الامارات | بالصور.. وفرة كبيرة في تذاكر جمهور الزمالك للسوبر المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وفرة كبيرة في تذاكر جمهور الزمالك للسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد عملية بيع تذاكر مباراة كأس السوبر المصري، المخصصة لجمهور نادي الزمالك، للقاء الذي يجمع "الأبيض" مع الأهلي غداً الخميس، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، حركة بيع بطيئة.
ووفقاً للموقع الرسمي المخصص لبيع تذاكر مباراة كأس السوبر المصري https://abu-dhabi.
ونفدت التذاكر المخصصة لفئة كبار الشخصيات التي تبلغ قيمتها 500 درهم والأمر نفسه بالنسبة للفئة الرابعة التي تبلغ قيمتها 50 درهم، بينما يتبقى 5 تذاكر في الفئة الأولى البالغ قيمتها 350 درهم، في المقابل يتبقى أعداد كبيرة من التذاكر في الفئتين الثانية والثالثة البالغ أسعارهما 200 و150 درهماً لكل فئة
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