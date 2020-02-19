شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز ينضم لنادي سودوفا بطل ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، اليوم، الأربعاء، عقود انضمامه لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.

وكان حمدي النقاز رحل عن نادي الزمالك منذ شهرين دون علم إدارة النادي، وفسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال موقع «نسمة سبور» التونسي، اليوم، إن حمدي النقاز وقع على عقود انضمامه لبطل ليتوانيا لمدة ستة أشهر.