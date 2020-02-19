كاريلي: أعلم وضع الاتحاد.. ومباراة الشباب الأهم هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي اتحاد جدة الجديد، سعادته بالعودة لقيادة العميد، موضحا أن عقده مع النادي سيستمر حتى 21 يونيو 2021.



وكشف كاريلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نادي الاتحاد، عن علمه بكافة الأوضاع التي يعيشها فريق الكرة، مؤكدا أن عمله الأساسي سيكون التحضير للموسم الجديد.

وقال المدرب البرازيلي:" أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم واستقبالهم لي في النادي، وسوف استغل تواجدي للتحضير مبكرا للموسم المقبل، وتحديد أهدافنا لجني ثمار الموسم الجديد".

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وأضاف كاريلي: "أحترم الفروقات الشخصية والمهارات الفردية لكل لاعب، وأركز على استخراج أفضل الإمكانيات لدى عناصرنا".

وتابع: "سعيد بعودتي إلى السعودية مجددا، وبتواجدي في نادي الاتحاد تحديدا، وكنت أتمنى أن أكون هنا منذ بداية الموسم".

وزاد المدرب البرازيلي: "كنت على علم بأوضاع النادي والعقبات التي تعرض لها مؤخرا، وسنركز على تحقيق أهدافنا بدعم الجميع، ونحن نعلم صعوبة المباريات المتبقية، وأعد الجماهير بالعمل المميز".

واستطرد: "لغة الأرقام والبيانات مهمة جدا بالنسبة لنا، واستفدت كثيرا من الأرقام والمعلومات المسجلة عن اللاعبين والأجهزة الفنية السابقة".

وختم كاريلي حديثه قائلاً: "أهدافنا الآن موضوعة لتحسين أوضاعنا في الدوري المحلي، والتركيز أكثر على مباراتي الشباب في البطولة العربية كونها الاستحقاق الوحيد المتبقي هذا الموسم لنا".