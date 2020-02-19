مانشستر يونايتد يستعيد ماكتومناي قبل مواجهة كلوب بروج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

شهدت تدريبات نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة نادي ​كلوب بروج​ البلجيكي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة ​الدوري الأوروبي​ لكرة القدم، تواجد الاسكتلندي ​سكوت ماكتومناي​ بعد تعافيه من الإصابة.



وغاب ماكتومناي عن صفوف الشياطين الحمر مُنذ 26 كانون الاول الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية في أربطة الركبة وشارك اليوم في التدريبات وأكمل التمارين بأكملها دون وجود أي مشكلة.

وشارك أيضاً في التمرين المهاجم الجديد أوديون إيغالو وفيتكور لينديلوف عقب تعافيه من المرض، فيما غاب الشاب ماسون غرينوود.