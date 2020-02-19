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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يكشف عن وضع راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
كشف مدرب مانشستر يوناتد أولي غونار سولسكاير أن موسم اللاعب ماركوس راشفورد قد يكون انتهى، وحذّر من أن الدولي الإنكليزي قد يغيب عن كأس الأمم الأوروبية 2020.
وقال سولسكاير: "آمل أن يلعب هذا الموسم. نأمل أن نتمكن من تجاوز هذه البطولة وإطالة الموسم. لا يستغرق الأمر وقتًا، أنا لست طبيباً. كنت آمل أن يتعافى بشكل أسرع مما يبدو. لكن سيغيب لبضعة أشهر أخرى بالتأكيد".
وأضاف: "إذا لم يكن لائقًا بما فيه الكفاية فلن يذهب إلى كأس الأمم الأوروبية. خضع للفحص وربما الإصابة أشد مما كنا نأمل ونتوقع".
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