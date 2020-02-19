رسميا.. الإمارات تستضيف بطولة غرب آسيا للمنتخبات 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي رسميا، استضافة الإمارات للنسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات خلال يناير/كانون الثاني 2021، بالشراكة مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.



وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بالإمارات، وكذلك المشاركة الأولى لمنتخبها الأول في المسابقة التي انطلقت عام 2000.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات، أن استضافة بطولة غرب آسيا، دليل على النجاح الكبير الذي تحققه الإمارات في تنظيمها للأحداث المختلفة، ومنها الرياضية، مشيرا إلى البنية التحتية المميزة، من نقاط القوة التي تشجع جميع الاتحادات الإقليمية والقارية على اختيار الإمارات لتنظيم مثل هذه البطولات.

وأضاف أن حماس أبناء وبنات الإمارات في إنجاح الأحداث الرياضية، يعد عاملاً مهماً في تحقيق التميز في كل حدث يقام على أرضها.

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وأشار إلى أن الإمارات سبق واستضافت قائمة طويلة من الأحداث الرياضية، حتى أصبحت عاصمة للرياضة العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها بأمان وسلام، وأن هذا التنوع يساعد على إنجاح البطولات والأحداث الرياضية المختلفة.

فيما عقد اتحاد الإمارات للكرة، اجتماعا تنسيقياً في دبي، مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي، وخليل السالم، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد الإماراتي.

وناقش الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة باستضافة الدولة للنسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا، والتي من المنتظر أن تشهد مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة.

وأكد خليل السالم، أن استضافة الإمارات للنسخة العاشرة، سيمنحها بعداً آخر، نظراً لما تتمتع فيه الإمارات من بنية تحتية ومنشآت رياضية وملاعب ذات مواصفات عالمية، وغيرها من الأمور التي تشجع المنتخبات على التواجد والمشاركة.

وأشاد بجهود اتحاد الإمارات للكرة، وتعاونه المستمر والدائم مع اتحاد غرب آسيا من خلال استضافته للعديد من الورش والدورات سواء الفنية والإدارية، وكذلك استضافته للبطولات الخاصة بالسيدات، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة خلال مؤتمر صحفي موسع.