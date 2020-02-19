شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك يفتقد مدافعه أمام الأهلي في كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 يفتقد نادي الزمالك مدافعه محمد عبد الغني أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري.

Advertisements محمد عبد الغني تعرض للإصابة في العضلة الضامة أثناء مران الفريق اسعداداً لمواجه الأهلي مساء الغد. وضخع المدافع للفحص الطبي بعد المران، وأثبت الفحص عدم قدراته على المشاركة في المباراة. يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في كأس السوبر المصري مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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