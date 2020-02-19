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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستون فيلا يرفع سعر لاعبه بعد إهتمام قطبي مانشستر وإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
في ظل إهتمام كبار أوروبا بالحصول على خدمات اللاعب جاك غريليش في الميركاتو الصيفي المقبل حدد أستون فيلا سعر بيع اللاعب المطلوب في أكثر من نادٍ أبرزها، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.
وأوضح موقع "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن إدارة الفيلانز لن تبيع غريليش بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني علماً أنه يرغب في خوض تحد جديد مع نادِ آخر.
وذكر الموقع، أنه في حال هبوط أستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، فإن غريليش سيرحل.
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