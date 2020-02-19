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أستون فيلا يرفع سعر لاعبه بعد إهتمام قطبي مانشستر وإسبانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

في ظل إهتمام كبار أوروبا بالحصول على خدمات اللاعب ​جاك غريليش​ في الميركاتو الصيفي المقبل حدد ​أستون فيلا​ سعر بيع اللاعب المطلوب في أكثر من نادٍ أبرزها، ​مانشستر سيتي​ و​مانشستر يونايتد​ وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية، ​​ و​​.

وأوضح موقع "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن إدارة الفيلانز لن تبيع غريليش بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني علماً أنه يرغب في خوض تحد جديد مع نادِ آخر.

وذكر الموقع، أنه في حال هبوط أستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، فإن غريليش سيرحل.

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