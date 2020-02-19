مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزج بث مباشر اليوم 19-2-2020 دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

يحتضن ملعب توتنهام الجديد مباراة قوية تجمع بين فريقي توتنهام الإنجليزي ولايبزيج الالماني ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يبدأ في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة توتنهام ولايبزيج ستكون في غاية الإثارة وخاصة أن الفريقين يقدمان مستويات مميزة خلال بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الالماني هذا الموسم، حيث يحتل لايبزيج وصافة الدوري الالماني برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا، في حين يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 40 نقطة وتفصله نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

توتنهام وصيف النسخة الماضية لدوري أبطال اوروبا لن يودع البطولة الأوروبية بسهولة هذا الموسم، وخاصة في ظل مدرب لديه خبرة كبيرة في المباريات الكبري وهو جوزيه مورينيو الذي تم تعيينه كمدرباَ للفريق خلفا لبوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام. موعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا: تنطلق مباراة توتنهام ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش "التوقيت العالمي"، الساعة 20:00 مساء بتوقيت المغرب، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة 21:00 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت دمشق ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت الأردن، الساعة 23:00 مساء بتوقيت المنامة ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت جزر القمر، ويذاع اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت 1 بتعليق الشوالي رؤوف خليف. تشكيلة توتنهام المتوقعة لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا: حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز – دافينسون سانشيز – توبي الديرفيريلد – سيرج اورييه.

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خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو – هاري وينكس – ديلي ألي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – لوكاس مورا – هيونج سون مين. تشكيل لايبزيج المتوقع لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا: حراسة المرمى:جالوتشي

خط الدفاع: أنخيلينو - أوباميانكو - كولسترمان - هالستنبيرج

خط الوسط: لايمر – موكيلي - أولمو - سابيترز - فيرنر

الهجوم:تشيك

لايبزيج صعد لدور الـ16 بدوري أبطال اوروبا بعد ان تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة وصعد معه لنفس الدور ليون الفرنسي كثاني المجموعة ، في حين صعد الفريق الإنجليزي كوصيف لمجموعته برصيد 10 نقاط خلف بايرن ميونخ الذي تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة بعد أن حقق الفوز في كل مباريات دور المجموعات.