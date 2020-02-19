- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينغر: نيمار يعاني من مشكلة واحدة مع الـ بي آس جي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
أكد المدرب الفرنسي السابق لنادي ارسنال الانكليزي آرسين فينغر أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يعاني من مشكلة وحيدة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشرت صحيفة لو باريزيان تصريحات فينغر التي اتت كالاتي: "قدرات نيمار ليست محل شك، قبل إصابته، وصل لأفضل لياقة فنية وبدنية، وكان قويا للغاية".
وأضاف: "انا لا أقلق بشأن نيمار، عندما يكون في حالته، ينتهي أي جدال، أكرر، لقد وصل نيمار لمستوى مميز، عندما تبتعد عنه الإصابات، فإنه يقدم أداء مذهلا، ولكن يبقى مصدر القلق الوحيد، هو الإصابات، منذ انضمامه إلى باريس، فإن نيمار يعاني من مشكلة الغياب عن مباريات الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر فينغر: نيمار يعاني من مشكلة واحدة مع الـ بي آس جي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.