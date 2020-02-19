فينغر: نيمار يعاني من مشكلة واحدة مع الـ بي آس جي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد المدرب الفرنسي السابق لنادي ارسنال الانكليزي آرسين فينغر أن النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا يعاني من مشكلة وحيدة مع فريق ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.



ونشرت صحيفة لو باريزيان تصريحات فينغر التي اتت كالاتي: "قدرات نيمار ليست محل شك، قبل إصابته، وصل لأفضل لياقة فنية وبدنية، وكان قويا للغاية".

وأضاف: "انا لا أقلق بشأن نيمار، عندما يكون في حالته، ينتهي أي جدال، أكرر، لقد وصل نيمار لمستوى مميز، عندما تبتعد عنه الإصابات، فإنه يقدم أداء مذهلا، ولكن يبقى مصدر القلق الوحيد، هو الإصابات، منذ انضمامه إلى باريس، فإن نيمار يعاني من مشكلة الغياب عن مباريات الفريق".