الانتر على اعتاب حسم صفقتين بالمجان في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

يعمل مسؤولو نادي إنتر ميلان الايطالي على حسم التعاقد مع نجمين بلجيكيين بالمجان في الصيف، وذلك بحسب صحيفة ’’كورييري ديللو سبورت’’ الإيطالية.



وأكد التقرير أن مسؤولي النيراتزوري اتصلوا بوكلاء مهاجم نابولي درايز ميرتينز للحصول على خدماته لتعزيز هجوم الفريق

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وأشار التقرير الى أن رئيس نابولي اوريليو دي لورينتيس يعمل جاهداً لاقناع البلجيكي الدولي للتوقيع على عقد جديد، الا ان صاحب الـ 32 عام يتجه للرحيل بالمجان هذا الصيف.

ومن جهة اخرى، يعمل الانتر على ضم مدافع توتنهام، يان ​فيرتونخين​ الذي ينتهي عقده مع السبيرز بنهاية الموسم.

ويتوقع النادي الايطالي ان يخسر جهود المدافع المخضرم دييغو غودين في الصيف.