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التاريخ يساند الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

سيكون محبو الساحرة المستديرة على موعد جديد مع كلاسيكو الكرة المصرية، حينما يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك اليوم على بطولة كأس السوبر المصرية لكرة القدم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد المباراة النسخة الرابعة التي تقام على الملاعب الإماراتية التي تعود لاحتضان مباريات المسابقة، بعدما جرى لقاء النسخة الماضية للبطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسجل الأهلي ظهوره الثالث عشر في مباريات السوبر المصري بعدما توج بلقب الدوري في الموسم الماضي، في حين يشارك الزمالك في المسابقة للمرة التاسعة، بعدما نال لقب كأس مصر الموسم الماضي أيضا.

ويعود الأهلي لملاقاة الزمالك في السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي خلال 5 أشهر فقط، بعدما لقائهما في سبتمبر الماضي بنسخة المسابقة لموسم 2018 / 2019، الذي كان مقررا أن يقام في منتصف الموسم الماضي، غير أن ازدحام أجندة المباريات على الأندية المصرية والمنتخب تسبب في إقامته قبل مطلع الموسم الحالي 2019 / 2020.

ويتطلع الأهلي للفوز بالبطولة للمرة الثانية عشرة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بلقب المسابقة، في حين يأمل الزمالك في الحصول على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

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ألقاب السوبر المصرية:

16 بطولة سوبر

11 لقبا للأهلي

3 ألقاب للزمالك

1 للمقاولون العرب

1 لحرس الحدود