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عرائس باربي في دورة طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستشهد للمرة الأولى الاستعانة بمجموعة من الألعاب من عرائس «باربي» ولعبة كروت «أونو»، إلى لعبة مسارات سيارات السباق «هوت وييل». Advertisements وقالت اللجنة إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة «ماتيل» لترفيه الأطفال ومصنعي تلك العلامات التجارية الشهيرة. وتحتفي عرائس باربي الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 بالرياضات الخمس الجديدة خلال فترة الألعاب الممتدة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس، وهي ركوب الأمواج والتزلج والكاراتيه والتسلق والبيسبول/ الكرة اللينة. وقال تيمو لومي مدير خدمات التسويق والتلفزيون باللجنة الأولمبية الدولية «يعد هذا التعاون الدولي الجديد بشأن الترخيص مع ماتيل طريقة رائعة للتواصل مع جمهور مهم، ومعجبينا الصغار وعائلاتهم».



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