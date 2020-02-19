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مولر يقود ألمانيا في الأولمبياد

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مولر يقود ألمانيا في الأولمبياد
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أعلن شتيفان كونتس المدير الفني للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم أنه تحدث مع توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، بشأن احتمال مشاركة الأخير مع الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020).

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وكان يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول، أبلغ مولر «30 عاما» العام الماضي بأنه خرج من حساباته بالمنتخب الأول.

ويستعد المنتخب الأول لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تقام في يونيو ويوليو، وبعدها بفترة قصيرة ينطلق أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كونتس في تصريحات لقناة «شبورت 1» التلفزيونية «نعم تحدثت معه».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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