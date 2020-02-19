فان دايك: ضربة حظ قادت أتلتيكو لإسقاط ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

أرجع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إلى الحظ الذي لعب دورا في هدف المباراة الوحيد.

وقال «استقبلت شباكنا هدف المباراة الوحيد إثر ضربة ركنية، كانت الفرصة الأولى لأتلتيكو، ليست فرصة حتى وإنما ضربة حظ»، وأضاف «استحوذنا على الكرة معظم الوقت لكننا لم نصنع الفرص الحاسمة للتهديف في المباراة لسوء الحظ، ما زالت أمامنا 90 دقيقة لتصحيح الأوضاع».

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن دفاع أتلتيكو مدريد لعب دورا بارزا في فوز فريقه، وقال «استقبلت شباكنا هدفا، التعويض لم يكن سهلا على الإطلاق، استحوذنا على الكرة بنسبة 70 %، ولكن أتلتيكو نجح في الحفاظ على تقدمه. قدم أتلتيكو أداء متميزا في اللقاء وكان دفاعه في غاية التركيز والحماس».

Advertisements

ودافع كلوب عن لاعبيه، مؤكدا أن الفريق قدم الأداء الجيد الذي سافر إلى مدريد لتقديمه ولكن الفريق فقد تركيزه في بعض الأوقات من المباراة.

وقال كلوب «لست مستاء من طريقة ومستوى الأداء، ولكن هجماتنا لم تكن حاسمة في مواجهة هذا الدفاع المتميز من أتلتيكو. كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وسنسعى لتحويل النتيجة لصالحنا في لقاء الإياب».

في المقابل أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني انبهاره بالتشجيع الحماسي من الجماهير لفريقه، وقال»لم أر من قبل مثل هذا التشجيع الحماسي على مدار ثمانية أعوام قضيتها مع الفريق».

وأشار سيميوني إلى أن هذا التشجيع الرائع لعب دورا مهما في الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة، وأضاف «لكن الفريق سيواجه مهمة في غاية الصعوبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنافس».