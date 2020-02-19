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من يتحمل مسؤولية شغب جماهير إيران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

اتجهت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى اختيار الكويت والإمارات والبحرين لمواجهة الإيرانيين في البطولة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القاضي بنقل مباريات الفرق الإيرانية إلى أراض محايدة نتيجة المخاوف الأمنية.

وفيما وقع اختيار الهلال على دبي وملعب زعبيل تحديدا، اختار النصر المنامة لضمان وجود عدد أكبر من الجماهير السعودية لقرب المسافة بين السعودية والبحرين، في حين وقع اختيار فريقي الأهلي والتعاون على الكويت.

«مكة» بحثت عن آلية اختيار الملاعب المحايدة، ولماذا اختارت الأندية السعودية الدول الثلاث على وجه التجديد، ووقفت على متطلبات الاستضافة الآسيوية، والفائدة العائدة على البلدان المستضيفة للمباريات المحايدة، وأجابت عن السؤال المهم، وهو: عندما تحدث مشاكل للجمهور الإيراني في هذه الملاعب من يتحمل المسؤولية؟

الدخل الجماهيري لمن؟

يذهب الدخل الجماهيري في الأرض المحايدة للنادي المستضيف للمباراة، ويتسنى له عملية تسويق تذاكر المباراة وتحديد أسعارها.

480 ألف دولار تجنيها الأندية السعودية من الاستضافة في أرض محايدة.

في مواجهة الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني تكفل الاتحاد الكويتي بمبادرة تحمل التكاليف التشغيلية للمباراة، في حين أعلن نادي التعاون استضافة نادي الكويت الكويتي لمباراته المقبلة أمام فريق برسبوليس الإيراني وتحمل جميع تكاليف الاستضافة.

من يتحمل مسؤولية الشغب؟

في حال وقوع مشكلة من الجماهير في المدرجات يتحملها الفريق المضيف للمباراة، سواء أكان سعوديا أو إيرانيا.

في المباريات المحايدة التي تشهد شغبا وتكون الضيافة فيها للفرق السعودية تقع عقوبة الاتحاد الآسيوي على أنديتنا.

في المقابل تتحمل الأندية الإيرانية الشغب في الأرض المحايدة، إذا كانت تضطلع بالضيافة، وفق نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

آلية اختيار الملاعب:

يتم التنسيق عادة بشكل مباشر بين النادي المستضيف والنادي الآخر في الأرض المحايدة للحصول على الموافقة المبدئية.

هناك أندية توكل الأمر للاتحاد الأهلي لاختيار الملعب في دولة دون تحديد اسم الملعب.

التفاهم بين الاتحادين الأهليين لاعتماد الاختيار.

إشعار الاتحاد الآسيوي لاعتماد الاختيار رسميا.

يخطر الاتحاد الآسيوي النادي الضيف (الإيراني) بالملعب المختار من قبل النادي المستضيف.

متطلبات استضافة المباريات:

يمنح الاتحاد الآسيوي مبلغ 40 ألف دولار كتكاليف سفر لكل ناد في كل مباراة يعتبر فيها مستضيفا، بينما يحصل على 60 ألف دولار حين يحل ضيفا في الدولة المحايدة.

يتكفل النادي المستضيف بالأرض المحايدة «تكاليف تشغيل المباريات، توفير سكن، تنقلات لأعضاء الاتحاد الآسيوي والفريق الضيف».

تتولى إدارة النادي المستضيف عملية تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي.

يتحمل كل ناد تذاكر سفره ومكان إقامته.

الفائدة المرجوة للبلدان المستضيفة:

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توثيق العلاقة بين الاتحادات والأندية الخليجية.

قيمة تسويقية للبلد المستضيف.

منح الفرصة للجماهير لمشاهدة النجوم عن قرب.

الحضور المعنوي في البطولة للبلدان غير المشاركة في هذه النسخة.

مباريات الفرق السعودية والإيرانية:

التعاون وبرسبوليس

استاد نادي الكويت

‏الهلال وشهر خوردو

ملعب زعبيل بدبي

‏النصر وسباهان

استاد البحرين بالمنامة

الأهلي والاستقلال

استاد جابر الأحمد بالكويت