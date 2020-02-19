السعودية وأمريكا وهولندا تتقاسم صدارة سباق العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

استقطب سباق الجري متعدد المسارات، والذي أقيم في أحضان الطبيعة الخلابة «إيكوتريل العلا»، أكثر من 260 رياضيا من حول العالم، واحتل مراكز الصدارة في مسارات السباق الثلاثة رياضيون من كل من السعودية وأمريكا وهولندا.

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وجاء السباق ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وجرى السباق على 3 مسارات، بلغت أطوالها 83 و45 و10 كلم، وشارك ففي مسار الـ10كلم رجال شارك 139 متسابقا، وتمكن 125 منهم من إنهائه، حيث فاز بالمركز الأول محمد مدخلي من السعودية، وفي فئة النساء، فازت ميريديث بيرني من أمريكا بالمركز الأول، وحلت السعودية سارة عبداللطيف ثانيا.

وفي مسار الـ45 كلم رجال، شارك 90 رياضيا، وفاز السعودي عبدالعزيز الغامدي بالمركز الأول، وفي فئة النساء حلت فلورتي راوي من هولندا في المركز الأول. وفي مسار السباق الأطول الذي بلغ طوله 83 كلم، شارك 37 رياضيا، وأنهاه 17 فقط، وجاء الأمريكي مايكل وارديان من أمريكا في المركز الأول، وعلى صعيد النساء احتلت مواطنته إيمي سبروستون الصدارة.