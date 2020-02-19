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ميلوفيتش يقترب من خلافة جروس في الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

بات الصربي فلادان ميلوفيتش أبرز المرشحين لخلافة السويسري كريستيان جروس في تولي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما دخلت المفاوضات أمس مراحل متقدمة.

وكثفت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة، دراسة ملفات عدد من المدربين لخلافة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني المقال من منصبه في أعقاب الإخفاقات التي واجهت الفريق في مبارياته الأخيرة.

وأسند الأهلي مسؤولية تدريب الفريق بشكل موقت إلى مساعد المدرب، مازن بهكلي، الذي قاد الفريق للفوز 2-1 على استقلال طهران، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالكويت. وسعت الإدارة في الأيام الماضية إلى تعيين المدرب الوطني صالح المحمدي موقتا، لحين التعاقد مع مدرب جديد، إلا أن رغبة الأخير في توقيع عقد لمدة سنة ونصف السنة ألغت الفكرة.