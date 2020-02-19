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كاريلي قبل الهلال: شعبية الاتحاد كبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أكد المدير الفني البرازيلي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فابيو كاريلي، أنه لم يتردد في قبول العرض المقدم من إدارة النادي الجداوي، والذي يمتد لموسم ونصف الموسم.

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وقال كاريلي لموقع esport interativo البرازيلي، إن فريق الاتحاد يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، لما له من صولات وجولات، ولا سيما في القارة الآسيوية، وإنه سعيد لخوض هذه التجربة، والتي يأمل في نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت إدارة النادي أنهت عقد المدرب الهولندي السابق هينك تين كات وتعاقدت مع فابيو كاريلي بهدف إحداث نقلة إيجابية ونوعية على الفريق، على الصعيد الفني والتكتيكي، وإبراز إمكانيات اللاعبين وتوظيفهم بالشكل السليم. وتهدف استراتيجية إدارة النادي والجهاز المشرف على كرة القدم إلى تحسين مركز الفريق في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وإنقاذ الموسم الحالي به بعد سلسلة من الإخفاقات، ولا سيما بعد بلوغ الفريق دور نصف النهائي.

ميدانيا بدأ كاريلي الإعداد الفعلي لمواجهة الهلال ضمن الجولة الـ19من الدوري، بمتابعة دقيقة للاعبين من خلال التدريبات اللياقية والفنية، لرصد كل التفاصيل قبل اختيار قائمة الـ18 لاعبا الذين سيدخل بهم اللقاء المرتقب.