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المقعد الآسيوي يحفز الوحدة على تجاوز الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تزايدت آمال الوحداويين في الحصول على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، والمشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبحث فرسان مكة عن الفوز الثالث على التوالي في اللقاء الذي يجمعهم الليلة مع الفيحاء، والذي يرفع رصيدهم إلى 36 نقطة، ويعزز فرصهم في الانفراد بالمركز الثالث في حال خسارة أو تعادل الأهلي مع الفتح خلال الجولة الحالية.

ويحشد الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد الأهلي نفسه (33 نقطة) جمهوره وهو يلعب على أرضه في الشرائع، آملا في مواصلة الانتصارات، بعدما فاز في الجولة الماضية على الأهلي بهدفين دون مقابل، في حين فاز في الجولة السابعة عشرة على الحزم بنتيجة كبيرة قوامها (5ـ 1).

في المقابل يهدف الفيحاء صاحب المركز الحادي عشر بـ21 نقطة إلى الابتعاد عن مناطق الخطر بعد التعثر في المواجهتين الأخيرتين أمام الهلال والحزم.

قبل المواجهة

حماس وحداوي كبير في التدريبات وإصرار على مواصلة الانتصارات.

نشوة كبيرة يعيشها الفريق عقب الفوز المهم بهدفين على الأهلي.

تفوق وحداوي على مستوى فاعلية اللاعبين الأجانب.

تحفيز مالي ومعنوي للاعبين من إدارة الوحدة.

تعثر الفيحاء يعني دخوله بشكل كبير في نفق الهبوط.

التشيلي كارلوس فيلانويفا قوة ضاربة في وسط الفيحاء.

المباراة الثانية للمهاجم المدغشقري الدولي فانيفا أندرياتسيما الذي يعوض غياب روني فرنانديز.

مواجهة الذهاب حسمها الوحدة بهدف الأسترالي غودين.

بطاقة اللقاء

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المناسبة : كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الملعب : مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع

الجولة : 19

التوقيت: 20.30 م

درجة الحرارة : 23

مدرب الوحدة: الأوروجوياني دانيال كارينيو

مدرب الفيحاء: البرتغالي خورخي سيماو