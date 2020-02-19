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رعب شبابي أمام ضمك بسبب «ضربة الاتحاد»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تسيطر حالة من الرعب على فريق الشباب خلال مواجهته مع ضمك اليوم في افتتاح الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بسبب الضربة القاسية التي وجهها فارس الجنوب للاتحاد في الجولة الماضية وفوزه بهدفين مقابل هدف.

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ويود الشباب بقيادة مدربه لويس جارسيا تعويض خسارة الفريق الجولة الماضية أمام النصر، حيث يقبع الفريق في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بعدما تلقى 7 خسائر وفاز في مثلها. وعلى الرغم من تنفس جارسيا الصعداء بعودة عبدالله الشامخ للتشكيل الأساسي إلا أنه سيفتقد خدمات الزوري وانداي والمهاجم ديوب، فيما يدخل ضمك صاحب المركز 14 اللقاء وهو يقدم عروضا جيدة في الدور الثاني، حيث تعادل مع النصر وتجاوز الاتحاد، وانتفض الفريق بقوة مع مدربه بن زكري.

ويعد ضمك من الفرق الثلاثة الأكثر خسارة في البطولة بواقع 10 مرات مع ناديي الاتفاق والفتح، ولم يتذوق الفريق الفوز إلا في 3 مناسبات. ويعتبر هجوم صاحب الـ 14 نقطة أضعف هجوم في الدوري بتسجيله 15 هدفا، واستقبل دفاعه 35 هدفا كأضعف دفاع في الدوري.

يذكر أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.