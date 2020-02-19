شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى يفوز على السيب العمانى 3/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفني محمد مصيلحى على نظيره السيب العمانى 3/1 في إطار أولى مبارياته بالبطولة العربية التي تستضيفها مصر و إنطلقت اليوم على الصالة المغطاه بإستاد القاهرة و المقاولون العرب .

ومن المقرر أن يقام إفتتاح البطول بعد قليل يعقبه لقاء الزمالك مع وادى موسى الأردني ضمن منافسات المجموعة الرابعة .

و تشهد منافسات غدا لقاءات بين كلا من ، بنى ياس الإماراتى مع وادى موسى الأردنى و السيب العمانى مع خيبل اليمنى و أساريا الليبى مع الأهلى و غاز الجنوب العراقى مع الزمالك و الخدمات الفلسطينى مع شباب الأهلى الإماراتى و الهلال الليبى مع الأهلى البحرينى .

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

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وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

وضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.

بينما ضمت قائمة الزمالك ، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة و مصطفى دبشة و شهاب الدين أحمد و محمد محسن و محمد مجدى و جورج موريس و أشرف اللقانى و أحمد ضياء و إليكسندر بيتروف و إيزبيل ميسا.