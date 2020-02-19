شكرا لقرائتكم باهر المحمدي يتعالج بالحجامة للتعافي من آلام الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ باهر المحمدي قائد الإسماعيلي إلى العلاج بالحجامة للتخلص من الآلام التي تصاحبه في الظهر وتسببت في ابتعاده عن المشاركة في مباريات الدراويش الأخيرة، وكانت سببا في سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

المحمدي نشر صورة عبر الاستوري الخاص به على موقع فيس بوك خلال إجراء عملية الحجامة للتعافي من آلام الظهر التي تطارده من حين لآخر.





وانتظم باهر المحمدي فى تدريبات منفردة تحت قيادة التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش استعداداً لمواجهة بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر على ستاد الاسكندرية .

ويترقب باهر المحمدى الجلسة التى ستجمعه بإدارة ناديه بعد عودته للقاهرة قادماً من ألمانياً مساء الأحد الماضى، وذلك لمعرفة مصيره بعد سفره لألمانيا بدون إذن قبل مباراة الرجاء المغربى، التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى البطولة العربية، ويعتزم اللاعب تقديم التقارير الطبية التي يحملها من الطبيب الالمانى لتبرئته من هذه الواقعة.

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وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على تحويل باهر المحمدى للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادى فور عودته من ألمانيا، وأكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدى بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه، ومن المقرر توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب، تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق، خاصة أن سفر المحمدى جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى.

وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى، إن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ما وافق عليه جوميز ليغادر اللاعب القاهرة وفور علم المحمدى بغضب مجلس الإسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس ادارة النادى الإسماعيلى.