شكرا لقرائتكم قبل 24 ساعة من المباراة.. موقع أبو ظبي يفاجئ مسئولى الزمالك بشأن تذاكر السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم تأكيد مسئولو نادي الزمالك على اقتراب التذاكر المخصصة للفريق الأبيض في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي على ملعب بن زايد بمدينة أبو ظبي من الانتهاء، إلا أن الموقع المحدد لبيع التذاكر يكشف غير ذلك، حيث لا يزال يوجد عدد كبير من التذاكر لم يتم شرائها في المدرجات الخاصة بالجماهير البيضاء.

وأثيرت أزمة خلال الفترة الأخير حول غياب إقبال جماهير الزمالك على شراء التذاكر المخصصة لها في مدرجات ملعب محمد بن زايد، في الوقت الذي انتهت فيه التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي بالكامل داخل الملعب.



فراغ كبير في مدرجات الزمالك

كان أحمد مرتضى منصور رئيس البعثة، قد كشف اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، وهو ما ينافي الواقع في ظل وجود عدد كبير من التذاكر الشاغرة وفقا للرسمي الخاص ببيع التذاكر.



العلامات الخضراء تشير إلى المقاعد الشاغرة بمدرجات الزمالك والعلامات البني للمقاعد المحجوزة

وتشير العلامات الخضراء إلى المقاعد الشاغرة بمدرجات الزمالك فيما تشير العلامات البني إلى المقاعد المحجوزة في المدرجات المخصصة للجماهير البيضاء، في الوقت الذي لا يوجد فيه مقاعد شاغرة في مدرجات الأهلي.



المقاعد المخصصة للأهلي تم بيعها بالكامل في مختلف الدرجات

ويكشف الموقع الرسمي لبيع التذاكر أن الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالمدرجات المخصصة للزمالك يتبقى بها أماكن شاغرة، في الوقت الذي نفذت فيه درجة الـ"vip" والدرجة الرابعة فقط.

Advertisements



التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك

وأنهى الزمالك مرانه الختامى قبل مواجعة الأهلى، ثم خضع اللاعبين لعملية الاستشفاء فى اكاديمية قريبة من ملعب الجزيرة الإماراتى الذى خاض عليه الفريق مرانه الأخير قبل مواجهة الأهلى، كما حرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء التى التفت حول اللاعبين عقب انتهاء المران الختامى لمباراة الأهلى، حيث شهد المران استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى، غدًا، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

كان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

وخصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.