شكرا لقرائتكم كاريلي: هدفي المنافسة على البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فابيو كاريلي، مدرب اتحاد جدة، أن هدفه المقبل مع الفريق تجاوز نصف نهائي البطولة العربية والمنافسة على اللقب، لافتاً إلى أنه سيستمر مع الاتحاد لغاية يونيو 2021.

وقال المدرب البرازيلي خلال تقديمه لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء: نسعى لتحسين أوضاعنا في الدوري المحلي، والتركيز أكثر على مباراتي الشباب في البطولة العربية كونها الاستحقاق الوحيد المتبقي لنا هذا الموسم.

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وأضاف: نعلم صعوبة المباريات المتبقية لنا في الموسم الحالي، وأعد الجماهير بالعمل المميز في كل المباريات المتبقية لنا، وعقدي مع النادي يستمر إلى يونيو 2021، وسأعمل على التحضير بشكل مبكر للموسم المقبل وتحديد أهدافنا.

وأوضح كاريلي أنه كان على علم بأوضاع النادي قبل تولي المسؤولية الفنية، وأردف: سعيد بعودتي إلى السعودية مجددا، وكنت أتمنى أن أكون مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتولى صاحب الـ "46 عاما" تدريب الاتحاد خلفا للمدرب الهولندي هانيك تين كات الذي تمت إقالته مؤخرا.