بليشكوفا وموغوروسا إلى ربع نهائي دورة دبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا والإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفتان ثانية وتاسعة على التوالي الدور ربع النهائي لدورة دبي الدولية في كرة المضرب، بفوز الأولى على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و6-2، والثانية على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-5 و4-6 و6-4 الأربعاء في الدور الثاني.

في المباراة الأولى، احتاجت بليشكوفا الى 67 دقيقة لحسم المواجهة الخامسة بينها وبين منافستها الفرنسية محققة الفوز الثالث في ثاني مباراة بينهما هذا العام بعد الاولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي عندما حسمتها 6-1 و7-5.

وقالت بليشكوفا "مواجهتها دائما صعبة. لقد واجهتها في أستراليا، لذلك كنت أعرف ما يجب علي توقعه منها"، مضيفة "لم ألعب بشكل مذهل ولكني لم أستسلم على الرغم من بعض الأخطاء".

وتابعت "لقد كان الفوز سهلا شيئا ما مقارنة مع المباريات القوية التي خضناها سابقا".

وتلتقي بليشكوفا في الدور ربع النهائي مع الكازخستانية ايلينا ريباكينا التي تغلبت على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-3 و6-3.

وكانت ريباكينا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الثلاثاء بفوزها على بطلة أستراليا المفتوحة الأميركية صوفيا كينن 6-7 (2-7) و6-3 و6-3 في الدور الأول.

وشهدت منافسات الثلاثاء ثلاث مفاجآت، ففضلا عن خروج كينن، ودعت السويسرية بيليندا بينسيتش الرابعة وحاملة اللقب والروسية إيلينا سفيتولينا الثالثة، الأولى على يد الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و1-6 و1-6، والثانية على يد الأميركية جينيفر برادي 2-6 و1-6.

وفي الثانية، عانت موغوروسا لتخطي عقبة كودرميتوفا 7-5 و4-6 و6-4 في أول مواجهة بينهما.

Advertisements

وكسبت موغوروسا، وصيفة استراليا المفتوحة الشهر الماضي، المجموعة الاولى بصعوبة 7-5، وخسرت الثانية 4-6، قبل أن ترد بالنتيجة ذاتها في الثالثة لتحسم المباراة في ساعتين و25 دقيقة.

وقالت موغوروسا التي بلغت ربع النهائي عامي 2015 و 2018 "هناك الكثير من الأشياء التي كان بإمكاني القيام بها بشكل أفضل. لكنني متحمسة لأنني أعطيت نفسي فرصة أخرى لأكون في ربع النهائي".

وأضافت "أنا سعيدة لأنني نجحت في الفوز في هاتين المباراتين الصعبتين" في إشارة إلى فوزها على البلجيكية كيم كلايسترز العائدة من الاعتزال 6-2 و7-6 (8-6) الإثنين في الدور الأول وحرمت منافستها المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من تحقيق عودة إيجابية الى ملاعب الكرة الصفراء التي غابت منها العام 2012.

وتابعت "بصراحة، الفارق كان ضئيلا جدا جدا، وأنا سعيدة بمواصلة مشواري".

وتلتقي موغوروسا في الدور المقبل مع برادي الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و6-4 و6-1.

وكانت موغوروسا المتوجة بلقبين كبيرين (رولان غاروس الفرنسية 2016 وويمبلدون الإنكليزية 2017)، خسرت الشهر الماضي المباراة النهائية لبطولة أستراليا أمام كينن (21 عاما) التي أحرزت باكورة ألقابها في بطولات الغراند سلام.

وبلغت ربع النهائي أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا والكرواتية بترا مارتيتش المصنفتان سابعة وثامنة على التوالي، بفوز الأولى على البلجيكية إليز ميرتنز 6-4 و6-3، والثانية على التشيكية باربورا ستريتشوفا 6-3 و6-3.

وفي الدور المقبل، تلعب سابالينكا مع الرومانية سيمونا هاليب الأولى أو التونسية أنس جابر المشاركة ببطاقة دعوة، ومارتيتش مع الإستونية أنيت كونتافيت أو بافليوتشنكوفا.