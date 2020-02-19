مباراة إيبار وسوسييداد المؤجلة في 10مارس المقبل

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني في كرة القدم الأربعاء أنها أعادت برمجة المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بين إيبار وريال سوسييداد إلى العاشر من آذار/مارس المقبل.
وقالت الرابطة في رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "باتفاق مع لجنة المسابقات، ستقام مباراة إيبار وريال سوسييداد المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الثلاثاء 10 آذار/مارس في تمام الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينيتش)".
وكانت المباراة مقررة السبت بيد أنها أُجِّلت وفقا لتوصيات إدارة الصحة في الحكومة الباسكية بسبب سوء جودة الهواء اثر حريق اندلع في السادس من شباط/فبراير في مركز لاعادة تدوير النفايات في ثالبيدار الواقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من ملعب إيبورويا الخاص بفريق إيبار.
ولا يزال عاملان في الشركة المكلفة بإعادة تدوير النفايات، مفقودين منذ اندلاع الحريق.
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