شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل ..مؤتمر صحفي للخماسي الحديث للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية .
ويشهد افتتاح البطولة حضور وفداً من الاتحاد الدولى للخماسي الحديث على رأسه رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي .
وكان اتحاد الخماسي الحديث قد أصدر بياناً رسمياً عن تواجد منتخب الصين للعبة، فى المعسكر المقام باستاد القاهرة، فى إطارالاستعداد لكأس العالم التى تقام الفترة المقبلة، من أجل الاطمئنان علي الحالة الصحية لبعثة منتخب الصين المشاركة في البطولة .
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين المقبل ..مؤتمر صحفي للخماسي الحديث للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.