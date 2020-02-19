شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل ..مؤتمر صحفي للخماسي الحديث للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد يوم الاثنين المقبل، اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة الأوليمبية للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتي الأول من مارس المقبل.

ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية .

ويشهد افتتاح البطولة حضور وفداً من الاتحاد الدولى للخماسي الحديث على رأسه رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي .

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وكان اتحاد الخماسي الحديث قد أصدر بياناً رسمياً عن تواجد منتخب الصين للعبة، فى المعسكر المقام باستاد القاهرة، فى إطارالاستعداد لكأس العالم التى تقام الفترة المقبلة، من أجل الاطمئنان علي الحالة الصحية لبعثة منتخب الصين المشاركة في البطولة .

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏