شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. شاهد أشغال كروية شاقة لحراس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران نادى الأهلي الأخير الذى اقيم اليوم الأربعاء قبل ساعات من مواجهة غريمه التقليدي والأبدي نادى الزمالك فى موقعة السوبر المصري، في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وخضع الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي حراس مرمى فريق الأهلي، لتدريبات قوية وشاقة تحت قيادة مدرب الحراس، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم استعدادا لموقعة السوبر المحلي.

لمشاهدة الاشغال الكروية الشاقة لحراس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر، اضغط هنا

وبحسب توصيات اللجنة المنظمة لمباراة سوبر الأهلي والزمالك للجهاز الإداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة، حيث خاض الفريقين مرانهما الاخير اليوم بعد الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمرات الصحفيه للأجهزة الفنية .

فى الوقت الذى فرض فيه السويسري رينيه فايلر سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

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حرص شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خلال تدريبات حراس مرمى القلعة الحمراء، استعداداً لمباراة السوبر المصري، التي تجمع الأهلي والزمالك في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وعلق إكرامي على الفيديو عبر توتير: العمل الجاد يؤتي ثماره..ابقى منتبهاً.

وأكد شريف إكرامى على أن بطولة السوبر بطولة شرفية قيمتها تزداد حينما يكون الزمالك طرفاً، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة.

وقال إكرامى فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى قائلاً: "مش أول مرة نلعب سوبر ضد الزمالك المباراة الماضية كان هناك لاعبين يوجهون الفريق الأبيض لأول مرة لكن فى هذه المباراة الكثير من اللاعبين اكتسبوا الثقة".

وأضاف حارس الأهلي "دورنا كلاعبين كبار هو تحفيز اللاعبين ونقل الخبرات السابقة لهم، المباراة ظروفها مختلفة هذه بطولة شرفية قيمتها الكبرى فقط في مواجهة الزمالك، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة ولكن العبرة بيوم المباراة".

ويكرم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وشهد الاجتماع الفني للقاء السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد الاتفاق على ترتيبات المباراة ، يرتدي الزمالك الزي الأزرق في السوبر أمام الأهلي غدا على ملعب هزاع بن زايد ، ويرتدي حارس الزمالك الطاقم الأصفر، أما الأهلي يرتدي الزي الأحمر والحارس يرتدي الطاقم الموف.