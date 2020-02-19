شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تدريب للأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

وشهد مران الأهلى الخير عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي .

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد فايلر ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية، كما تدرب لاعبو الأهلي علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ضربات الترجيح.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

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