شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكتسح المصري برباعية ويتأهل لملاقاة الاتحاد بربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليتأهل ذئاب الجبل لدور ربع النهائى وملاقاة الاتحاد السكندري.

أحرز ثلاثية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.

كان ذئاب الجبل تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على الجزيرة مطروح بهدفين دون رد، فيما تخطى المصرى البورسعيدى عقبة فريق قنا بأربعة أهداف دون رد، فى إطار مواجهات دور الـ 32 للبطولة.

Advertisements

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه، لاسيما أن الفريق يعيش فترة انتعاشة كروية فى ظل نتائجه المتميزة ببطولة الدورى، حيث المركز الثانى فى المسابقة برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.