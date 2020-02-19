سوبر كورة.. شاهد رمضان صبحى فى تدريبات الأهلي .. هل يخدع فايلر الزمالك؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة القمة خدعة.. هكذا تعودنا دائما على المفاجات الواردة فى كل ثانية من الوقت الأصلي لمبارايات الأهلى والزمالك فى المواعيد الكبري، لاسيما عندما يتعلق الأمر بلقب بطولة محلية أو قارية مثل التى ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عندما يلتقي الفريقين سوياً، فى منافسة شديدة وحامية الوطيس على لقب السوبر المصري والمقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات بسبب الإصابة.

مران النادى الأهلى اليوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد الذى سيشهد الصدام الكروي المصري فى الموقعة والديربي الاشهر عربيا وافريقيا، شهد مفاجأة من العيار الثقيل بمشاركة جناح الاهلي الطائر رمضان صبحي فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي حتى النهاية مما يعنى أنه بالفعل جاهز ويتم تجهيزه أيضا فى المران الأخير للمارد الأحمر وقد يستعين به الخواجة السويسري رينيه فايلر فى تحضير مفاجأة لغريمه التقليدي الزمالك لا رباك كل صفوفه فى المواجهة الكبيرة.

وعلى الرغم من تأكيدات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، بغياب رمضان صبحى لاعب خط وسط فريقه عن مباراة القمة بين المارد الاحمر والزمالك بالسوبر المحلى والمقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات بسبب الإصابة، إلا أن الواقع يختلف تماما، فهل يمكر ويخدع فايلر الزمالك من خلال بوابة رمضان صبحي ؟

وأضاف فايلر فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر: " رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة ولكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية "

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