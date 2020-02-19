شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حركات غربية فى مران الأهلي الأخير قبل موقعة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي، المران الختامي والأخير على استاد محمد بن زايد فى إمارة أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي النادى الزمالك فى السابعة مساء غدا الخميس على لقب بطولة كأس السوبر المصري ، حيث يدخل الأحمر المباراة كونه بطل الدوري العام المحلي للعام للموسم الماضي، فيما توج الأبيض بلقب كأس مصر.
وأدى لاعبو الأهلى حركات غريبة فى تدريب اليوم ، حيث قاموا بنقل الكرة فيما بينهم بالايادي على طريقة لعبة السلة الشهيرة حتى دخولها المرمي وتجاوز الخط، مثلما يحدث فى كرة القدم الامريكية ، وكما سادت حالة من الفرح وعلت الابتسامة والسعادة وجوه لاعبى الاهلى أثناء المران الأخير قبل موقعة السوبر المصري.
لمشاهدة الحركات الغربية واللقطات الغير مفهومة فى مران الأهلي، اضغط هنا
بدوره حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء، للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم ، وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
وقال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.
وشدد فايلر، على أن المباراة قوية وهامة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.
ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر ..من لاعبي الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون رد المدير الفني للأهلي ، قائلاً: في مثل هذه المباريات..اللاعبين هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب ..وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لي كمدير فني .
وقال فايلر أنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلي وأنتصاراته المحلية والافريقية قبل لقاء الغد لأن ما يشغله هو اللقاء ذاته دون التطرق لتفوق الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة .
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حركات غربية فى مران الأهلي الأخير قبل موقعة السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.