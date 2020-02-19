شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حركات غربية فى مران الأهلي الأخير قبل موقعة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي، المران الختامي والأخير على استاد محمد بن زايد فى إمارة أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي النادى الزمالك فى السابعة مساء غدا الخميس على لقب بطولة كأس السوبر المصري ، حيث يدخل الأحمر المباراة كونه بطل الدوري العام المحلي للعام للموسم الماضي، فيما توج الأبيض بلقب كأس مصر.

وأدى لاعبو الأهلى حركات غريبة فى تدريب اليوم ، حيث قاموا بنقل الكرة فيما بينهم بالايادي على طريقة لعبة السلة الشهيرة حتى دخولها المرمي وتجاوز الخط، مثلما يحدث فى كرة القدم الامريكية ، وكما سادت حالة من الفرح وعلت الابتسامة والسعادة وجوه لاعبى الاهلى أثناء المران الأخير قبل موقعة السوبر المصري.

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بدوره حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء، للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم ، وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

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وقال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.