شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تجريبية لـ VAR اليوم قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت اللجنة المُنظمة لمباراة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، فى أبو ظبى، مباراة تجريبية على ملعب الجزيرة الذى سيستضيف مباراة القمة، لتطبيق تقنية الفيديو الـ VAR، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل مباراة السوبر المصرى، التى ستقام بين القطبين فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

من المقرر، أن يُدير مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى، الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه ماجنوس لاندبرج مساعدًا أول، وكيم توماس مساعدًا ثانيًا، وتورى هانسن حكمًا رابعًا.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.

وأنهى الزمالك مرانه الختامى قبل مواجهة الأهلى، ثم خضع اللاعبين لعملية الاستشفاء فى اكاديمية قريبة من ملعب الجزيرة الإماراتى الذى خاض عليه الفريق مرانه الأخير قبل مواجهة الأهلى، كما حرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء التى التفت حول اللاعبين عقب انتهاء المران الختامى لمباراة الأهلى، حيث شهد المران استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى، غدًا، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا.

كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.