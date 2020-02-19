شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى الإمارات يلتحق ببعثة الأهلى للاطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحق شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبوظبي، ببعثة الأهلي قبل مغادرة ملعب السوبر المصري، من أجل الاطمئنان علي أحوال بعثة الفريق، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الزمالك، غدا الخميس، في كأس السوبر المصري، بعدما اطمئن علي بعثة الزمالك صباح اليوم في المران الأخير الذي خاضه الأبيض.

وعقد السفير المصري جلسة سريعة مع خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي، بعدما عقد صباحا جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.