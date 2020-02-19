ميدو: قلت لكومان "ملكش دعوة" عندما اعترض على شرائي فيراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

استعاد أحمد حسام "ميدو" ذكرياته مع فريقه القديم أياكس أمستردام وخلافاته مع المدرب الهولندي رونالد كومان الذي يقوم طواحين هولندا الآن.

ميدو قال في برنامج "سيلفي" على قناة أبوظبي الرياضية :"عقلية الهولنديين لا تتقبل فكرة اقتناء شاب صغير لم يتجاوز الـ18 من عمره سيارة فارهة".

وحظيت فترة أحمد حسام ميدو مع أياكس أمستردام بالعديد من الأزمات والصراعات أبرزها مع مدربه كومان، رغم تألقه في تلك الفترة مع مصنع النجوم الهولندي.

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وانتقل إلى أياكس أمستردام في صيف 2001 قادماً من فريق جنت البلجيكي ليزامل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في هجوم الفريق الهولندي.

وأضاف ميدو :"أحب السيارات، وعندما امتلكت ثمن شراء سيارة فيراري لم أتردد، لكن كومان اعترض وقتها وتحدث مع الإعلام، وتعرضت لهجوم".

وتابع مهاجم أياكس أمستردام السابق :"عمدة أمستردام يذهب إلى عمله بالدراجة، وكبار المسئولين هناك كذلك، أما أنا فكنت أمتلك فيراري وأنا عمري 18 سنة".

وأنهى ميدو :"قلت لكومان (ملكش دعوة) رداً على تصريحاته بشأن رفض اقتنائي فيراري، ونقلت له عن طريق الإعلام أن ما يهمه فقط هو الملعب".