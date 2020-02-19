تقرير..صراع نجما القطبان..أجايي ومحمود علاء يتنفاسا على "هداف السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عمرو

يضرب قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك موعدا جديدا لحساب مباريات القمة في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2019-2020 .

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك غدا، الخميس، في الساعة السابعة مساءً، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

ويتنظر جمهور الفريقان اللقاء المرتقب والذي سيشهد العديد من المبارزات الثنائية على أرض الملعب، وأبرزهم مواجهة محمود علاء مدافع فريق الزمالك، ومهاجم الأهلي النيجيري جونيور أجايي والمتوقع أن يقود هجوم القلعة الحمراء في لقاء السوبر.

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وإلى جانب المواجهة الثنائية بين اللاعبين، تتواجد منافسة على صعيد آخر بين محمود علاء وجونيور أجايي، حيث يستهدف اللاعبان معادلة رقم هداف كأس السوبر المصري والذي ينفرد به عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي برصيد 3 أهداف.

و يأتي في المركز الثاني بقائمة هدافو كأس السوبر كلا من محمود علاء وجونيور أجايي برصيد هدفين، بالتشارك مع لاعب الأهلي الأسبق محمد أبو تريكة بنفس العدد من الأهداف.

ويمتلك كلا من محمود علاء وأجايي هدفين أحرزهما اللاعبان خلال مباراة كأس السوبر الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في سبتمبر الماضي، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحة بنتيجة 3-2.