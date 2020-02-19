تجربة الـ"VAR" بمباراة الإسماعيلي وبيراميدز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مواجهة بيراميدز والإسماعيلي بكأس مصر.

ويستضيف ملعب الإسكندرية يوم الجمعة 21 من شهر فبراير مباراة بيراميدز والإسماعيلي ضمن دور الـ16 لمنافسات كأس مصر.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، قامت بمخاطبة مدير استاد الإسكندرية من أجل تسهيل تواجد السيارة الخاصة بتقنية حكم الفيديو.

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وأشار الخطاب، الى أن اتحاد الكرة يسعى للحصول على موافقة "فيفا" من أجل تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري وذلك بعد عمل الاختبارات الفنية اللازمة.

وطلب اتحاد الكرة، من مسؤولي استاد الاسكندرية، تسهيل عمل فريق الشركة المختصة من أجل اختبار تقنية حكم الفيديو المساعد بمباراة بيراميدز والإسماعيلي.

الجدير بالذكر، أنه سبق وشهد ملعب استاد القاهرة تجربة لتقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة ودية.

