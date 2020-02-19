عماد النحاس بعد اكتساح المصري: أتمنى لهم التوفيق.. ولدينا طموحات بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، على اكتساح المقاولون لمنافسه المصري في دور الـ16 لكأس مصر، برباعية نظيفة، والتي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه يتمنى أن يتجاوز المصري كبوته، وعبور مباراته الأفريقية المقبلة الصعبة أمام نهضة بركان المغربي في الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

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وأوضح مدرب المقاولون: "المصري يمر بظروف صعبة، ونحن أيضا نمر بظروف أثرت علينا أبرزها خسارة آخر مباراتين بالدوري".

وأكمل: "عندنا رغبة في الوصول لأبعد نقطة في الكأس.. سنحصل على راحة لمدة 3 أيام للعودة والتركيز في مباريات الدور الثاني بالدوري، ونكمل بنفس الأداء والحماس".

واختتم: "ركزنا أمام المصري واستطعنا تسجيل هدفين خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لعبنا على الهجمات المرتدة، ونجحنا في زيادة النتيجة".