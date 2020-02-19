مصدر بالكاف يوضح لمصراوي: كيف يتدرب صنداونز في نفس يوم مباراة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن فريق صنداونز الجنوب أفريقي لن يُشكل أي أزمة للأهلي بسبب المران الرئيسي على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يحل صنداونز ضيفًا على الأهلي يوم 29 فبراير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيواجه الزمالك الترجي التونسي يوم 28 من نفس الشهر على ستاد القاهرة (المواجهتين).

وقال مصدر في كاف لمصراوي: "الأمر لن يُشكل أي مشكلة للأهلي، صنداونز قد يخوض المران يوم مباراة الزمالك لكن في الصباح."

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وأكمل المصدر: "أعرف أن ستاد القاهرة يوجد به ملعب فرعي، صنداونز سيخوض مرانه الرئيسي على هذا الملعب إذا لم يكن به أي مشكلة."

ويحق لنادي صنداونز الجنوب أفريقي خوض حصة تدريبية رئيسية في استاد القاهرة الدولي، قبل يوم واحد وفي نفس موعد انطلاق مباراته مع الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا، بحسب اللائحة.

وكان مصدر في اتحاد الكرة قد أكد أن إقامة المبارتين في يومين متتالين بنفس الملعب يٌشكل أزمة في ظل ما تنص عليه لوائح دوري الأبطال الأفريقي.