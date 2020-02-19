المقاولون إلى ثمن نهائي كأس مصر برباعية نظيفة في مرمى المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا أمام نظيره المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس.

المقاولون تقدم مبكرًا في الدقيقة 22 عن طريق لاعبه شكري نجيب قبل أن يسجل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني عاد محمد عصام ليسجل مرة ثانية في الدقيقة 68 قبل أن يختتم معروف يوسف الرباعية بهدف في الدقيقة 93 صنعه له أيمن حفني.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون بعد فوزه على نظيره المصري فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس مصر.