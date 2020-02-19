تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

اختتم الأهلي استعداده لمباراة كأس السوبر المصري، أمام الزمالك المقرر لها غدًا الخميس، حيث شهد التدريب المشاركة في تقسيمة باليد، إضافة إلى التدريباب على الكرات العرضية.

وشهد المران الذي أقيم اليوم الأربعاء قيام المدير الفني السويسري رينيه فايلر بإجراء تقسيمة بين اللاعبين لكن في كرة اليد وليس اللعب بكرة القدم.

وخاض الحراس الثلاثة خلال المران، تدريبات بدنية وفنية قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

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وشارك الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في التدريبات البدنية والفنية الشاقة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

كما خاض الفريق فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد رينيه فايلر، ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصرية.