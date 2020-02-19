استعدادًا للزمالك.. الترجي يعود لطريق الانتصارات في 120 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الترجي طريق الانتصارات من جديد بالفوز على النادي البنزرتي بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري التونسي.

الترجي انتظر حتى الشوط الثاني من أجل إدراك هدف التقدم والذي جاء عن طريق فادي بن شوق في الدقيقة 65، بينما عزز بلال بن ساحة النتيجة لفريق "باب سويقة" في الدقيقة 67.

هذا الفوز جعل الترجي يبتعد بالصدارة بـ41 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن الصفاقسي صاحب الترتيب الثاني، في المقابل تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 11 نقطة ليظل في المركز قبل الأخير.

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وكان الترجي تعادل في الجولة الماضية أمام اتحاد تطاوين (1-1) في لقاء أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس، كما فقد شيخ الأندية التونسية فرصة التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعد الخسارة من الزمالك (3-1) يوم الجمعة الماضي حيث أقيمت المباراة على ملعب "الغرافة" بقطر.

وتُعد مواجهة النادي البنزرتي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الزمالك في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مباراة مقرر لها 28 من الشهر الجاري على ملعب "استاد القاهرة".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي مرتين غدًا الخميس ضمن لقاء السوبر المصري، ثم يوم الإثنين المقبل ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.