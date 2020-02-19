تأهل فريق المقاولون العرب إلى دور ربع النهائي من كأس مصر، بعد فوزه على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، ضمن دور الـ١٦ من البطولة.
سجل أهداف المقاولون كلا من: شكري نجيب، ومحمد عصام هدفين ، والنيجيري معروف يوسف في الدقائق
ومن المقرر أن يواجه المقاولون، الاتحاد السكندري في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على أسوان بهدفين لهدف.
دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه برباعية على المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.