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المقاولون يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه برباعية على المصري

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تأهل فريق المقاولون العرب إلى دور ربع النهائي من كأس مصر، بعد فوزه على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، ضمن دور الـ١٦ من البطولة.
سجل أهداف المقاولون كلا من: شكري نجيب، ومحمد عصام هدفين ، والنيجيري معروف يوسف في الدقائق

٢٢، ٤٢، ٦٨، و٩٣+ ، على نحو الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون، الاتحاد السكندري في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على أسوان بهدفين لهدف.
دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون

من: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود في الدفاع:أمير عابد، فادي نجاح، محمد سمير ثابت، حسن الشامي في الوسط: إبراهيم صلاح، معروف يوسف، محمد مجلي، لويس إدواردو في الهجوم: محمد عصام شكري نجيب مقاعد البدلاء: حسن شاهين ، فاروقا، احمد الشيمي،عبد الله ياسين، محمود السيد، أيمن حفني، محمد سالم.

 

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