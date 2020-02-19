المقاولون يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه برباعية على المصري

تأهل فريق المقاولون العرب إلى دور ربع النهائي من كأس مصر، بعد فوزه على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، ضمن دور الـ١٦ من البطولة.

سجل أهداف المقاولون كلا من: شكري نجيب، ومحمد عصام هدفين ، والنيجيري معروف يوسف في الدقائق

٢٢، ٤٢، ٦٨، و٩٣+ ، على نحو الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون، الاتحاد السكندري في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على أسوان بهدفين لهدف.

دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون

من: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود في الدفاع:أمير عابد، فادي نجاح، محمد سمير ثابت، حسن الشامي في الوسط: إبراهيم صلاح، معروف يوسف، محمد مجلي، لويس إدواردو في الهجوم: محمد عصام شكري نجيب مقاعد البدلاء: حسن شاهين ، فاروقا، احمد الشيمي،عبد الله ياسين، محمود السيد، أيمن حفني، محمد سالم.