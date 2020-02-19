شاهد.. أسامة نبيه للوفد : ما سيواجهه الزمالك أمام الأهلي يشبه مباراة الترجي

علق أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق، على مباراة السوبر المرتقبة بين الأهلي والزمالك.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في السوبر المصري، غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.
وقال نبيه في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "الأهلي يلعب كرة بضغط عالوقوي وسرعة، وهو ما يشبه ما واجهه الزمالك أمام الترجي الأسبوع الماضي في السوبر الافريقي".
وأوضح "لاعبين الزمالك ومديرهم الفني باتريس كارتيرون أستطاعوا التعامل مع الضغط وقوة لاعبي الترجي بشكل جيد للغاية، والأمر سيكون متشابه أمام الأهلي الذي يؤدي
وواصل "قراءتك للمباراة من داخل الملعب، هي ما تجعلك تستطيع أن تغير من طريقة اللعب حسب المتغيرات وحسب أداء المنافس، وتلك القراءة تمنحك التفوق خلال أي لقاء".
واختتم "الأهلي يمر بمرحلة جيدة فنيًا ولديه لاعبين على أعلى مستوى، وكذلك الأمر بالنسبة للزمالك، وأتمنى في النهاية أن نستمتع بمباراة كبيرة بين الفريقين، وسط الأجواء الإماراتية المميزة، التي دائماً ما نستمتع خلالها".
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