شاهد.. أسامة نبيه للوفد: الزمالك بحاجة لإستثمار الحالة المعنوية للسوبر الافريقي أمام الأهلي

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض بإمكانهم الخروج من حالة نشوة تحقيق بطولة السوبر الافريقي، والتي حققها الفريق الجمعة الماضي على حساب الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في السوبر المصري، غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وقال نبيه في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أساليب التعامل النفسي مع اللاعبين بعد تحقيق أي بطولة أو الفشل تغيرت، لإنه دراسة في الوقت الحالي وعلم".

وتابع "هناك أساليب علمية لكي يتمكن اللاعب ممن الخروج من حالة الفرحة بتحقيق بطولة، أو حالة الفشل والهزيمة، والجهاز الفني للزمالك قادر على إخراج اللاعبين من حالة الفرحة بعد تحقيق السوبر الافريقي".

وواصل "أي إنجاز يعقبه حالة من النشوة والفرح والمعنويات المرتفعة، وهو ما حدث للزمالك بعد الفوز على الترجي، وأتمنى أن يتمكن الفريق من إستغلال ذلك الأمر".

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وأوضح أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يدرك أهمية خروج اللاعبين من حالة الفرحة المبالغ فيها

والتركيز على ماهو قدام، مشدداً على أن ذلك سيظهر في مواجهة الأهلي غداً إن كان الزمالك سيتمكن من إستثمار الحالة المعنوية العالية أمام الأهلي، أم ستؤثر عليه بشكل سلبي.

وعن عودة فريق الزمالك من قطر إلى مصر ثم السفر إلى الامارات أشار نبيه "كان من المفترض أن يتوجه الفريق من قطر للإمارات مباشرة، والقيام بالإستشفاء المطلوب والإعدادا لمواجهة الأهلي، بدلاً من إستهلاك الجهد في رحلتي سفر".

وأكمل "كان من الممكن أن يتوجه الفريق للإمارات لنسيان الفوز على الترجي، لأن الزمالك في أسبوع هام جداً قد ينتهي به لتحقيق بطولتين أفريقية ومحلية، وهو ما سيمنحه دفعة قوية خلال الموسم".

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