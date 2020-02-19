فقرة للكرات العرضية بتدريب الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية مران الفريق، الذي يقام مساء اليوم على ملعب محمد

بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وقاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ومساعده ديفيد سيزا،

فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المحلية.