جلسة استشفاء للاعبي الزمالك

يخوض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة استشفاء في فندق إقامة البعثة. إقامة البعثة. ويختتم الزمالك تدريباته اليوم إستعداداً لمواجهة الأهلي، في السوبر المصري، غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات. لمواجهة الأهلي، في السوبر المصري، غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

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